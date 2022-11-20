新竹縣文化局為發掘優秀客語音樂人才，舉辦新竹縣客家新曲獎，今年收到全台44件作品投稿參賽，經過初審、複審，10組優秀入圍者19日晚在文化局演藝廳進行決賽，最終由何芸娜創作的〈好䟘吔〉，得到評審一致青睞奪冠，獲得10萬元獎金，及錄製數位單曲補助經費6萬元。

文化局長李安妤表示，推廣客家文化及語言傳承是縣長楊文科施政方針之一，新竹縣客家新曲獎身為全台重要客語創作交流平台，期盼客家音樂超越語言的界線，讓更多喜愛音樂的創作人，投入客家音樂創作的行列。

新竹縣客家新曲獎鼓勵民眾用創作填滿夢想的藍圖，創造屬於客家人性靈的作品，今年入圍作品充滿創作能量及個人特色，創造出屬於新一代客家族群的音樂生命力，展現客家音樂新穎多元流行的曲風。

2022客家新曲獎主持人與評審的華麗陣容，由講客電台新生代主持人李佳擔綱主持，搭配堪稱金曲等級的評審團，包含金曲音樂製作人劉劭希、金曲樂團黃子軒與山平快團長黃子軒、金曲歌手邱廉欽、北藝大音樂學院教授吳榮順以及知名客語文學作家葉國居。

10組入圍者從一早開始準備、彩排，經歷激戰及五位評審嚴格評選後，前三名順利誕生，第一名為何芸娜〈好䟘吔〉、第二名黃岳捷〈阿婆个老伙房〉、第三名劉玉芳〈落雨毛仔〉。

為讓觀賞民眾認識新竹縣客家新曲得獎作品的多元風貌，邀請曾在「巴塞隆納黃金之聲」國際合唱藝術節獲得佳績的在地傑出演藝團隊「揚音樂集」，及2021客家新曲獎最佳客家創新歌曲獎第一名的游怡婷現場演出，演唱新曲獎歷年來的得獎作品。

另外，也邀請今年金音獎最佳創作歌手得主葉穎，帶來客家元素與現代流行音樂完美結合，成為本次演出的吸睛焦點！