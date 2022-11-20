爭取縣長連任的楊文科，4年來積極營造友善生育和養育環境，他指出連任後將持續增加公共托育設施，布建一鄉鎮至少一托育中心，提升公共化教保服務量能，健全婦女照護體系，讓縣民安心成家立業，幸福生活在新竹縣！

楊文科表示，新竹縣是一座年輕的城市，科技產業聚集大量人口遷入，生育率全國名列前茅，婦幼照顧尤為重要，他持續努力提供更多平價托育和公共化教保服務，減輕父母負擔，讓年輕人敢生也敢養。

楊文科4年前上任即提高新生兒營養補助，第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元，雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元，讓年輕人放心生育。

在公共托育設施方面，目前有新竹縣政府、竹東東正社區、竹東國小、新埔社區等4處公共托育家園及竹北公設民營嘉豐托嬰中心，共5處正式收托。

未來，竹縣婦幼館、竹縣社福館、竹北福德里、新豐松柏社區和竹東頭重社區等5處公共托育將陸續完成收托，2年內增至10處，並持續朝向一鄉鎮至少一處托育中心方向努力。

公共化教保服務量能方面，已完成增設公立和非營利幼兒園16園53班，及準公共幼兒園66園，提供7684位幼生名額，全縣公共化教保服務供應量已達44％。

目前全縣有竹北文興、竹北嘉豐、新豐、新豐聚集德、竹東、竹東自強等6所非營利幼兒園招生，尚有竹北文小十、新豐新庄子、湖口文小、竹北博愛等4所正在興辦中，將持續提升整體服務量能。

在健全婦女照護體系方面，楊文科投入2.8億元新建的首座綜合社會福利館近期竣工，預計明年上半年正式營運，將大幅提升親子育樂、福利諮詢和多元家庭休閒服務品質。

新竹縣婦幼館2樓增建工程，預計2024年完工，竹北、竹東、新埔、橫山等4處已完成社福中心，新湖社福中心也將發包施工，很快就能加入服務行列。