爭取連任的台南市長黃偉哲今早率民進黨市議員候選人蔡筱薇、蔡旺詮、陳金鐘到東區崇德市場拜票，熱情攤商爭相送上粽子、包子、雞腿等，還有民眾送豆漿、胡椒餅，對著他高呼凍蒜，黃偉哲打趣「大家好像怕我瘦下去」，他也借用廣播向市民和攤商請安問好，呼籲民眾26日一定要早起出門投票。

黃偉哲今天下午2點將於麻豆舉行萬人造勢活動，也是投票前最後一場大型造勢，一早仍持續跑市場拜票行程，發揮母雞帶小雞的效果，展現民進黨團結拚勝選的決心，衝刺選舉之外，他也穿插幾場公務行程，顧選舉也顧市政。

黃偉哲一到崇德市場就展現高人氣，不少攤商和民眾熱情大喊凍蒜，許多買菜民眾也要求跟他合影、還有人請他簽名，攤商也紛紛送包子、粽子等祝他當選，黃偉哲除請總部的人付款，也大力推薦3位在東區的同黨市議員候選人，他說，不只市長要當選，優質議員候選人也要當選，大家一起為市民打拚。