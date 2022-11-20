民進黨新北市長候選人林佳龍今在市議員候選人林秉宥邀請下，來到位於新莊的聯合競選總部進行直播，並就政策交換意見，林佳龍批，新莊如按照新北市長侯友宜的發展會讓城市落差越來越大，造成「豪宅大樓林立，沒有工作機會」，認為「新莊的發展是新舊並生，最重要的是透過都市計畫讓新莊均衡發展，不能夠單獨發展。」

林佳龍說，對於解決城鄉均衡發展、廣域治理自己很有信心，也強調「會透過鞏固都心，讓產業投資進來創造高薪機會，有了人才群聚就會有消費發展庶民經濟」。

他表示，重劃沒有都更配套就會斷裂產生衝突，塭仔圳要發展，旁邊的舊社區也要推動都更，不僅會帶來在地投資，也讓民眾有更安全的居住環境，「都市景觀才會像新的新北市」。

林佳龍表示，新莊最寶貴的就是有中央文化部，以及全國性的機構和行政法人，「要善用中央和地方合作，把新莊變成一個溪北交通的樞紐」，帶動產業變成核心，用40萬人口帶動溪北100多萬人的發展，「不能夠只是土地開發、重劃，舊社區也要做都市更新」。

選前黃金周日，2人也在許多鄉親的陪同下在競總門口，共同呼喊「凍蒜」口號位彼此加油打氣。林佳龍說，林秉宥是雲林同鄉、宗親，擔任過陳文治議員的辦公室執行長，雖然是參選新人，但絕對不是政治新手。他也強調要力拼新莊3席全上，市長的選票過半，新莊在發展的關鍵時刻，要新舊融合、存舊立新，給新莊機會，就是給新北機會，也讓林秉宥和自己在議會並肩作戰。