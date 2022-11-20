九合一大選黃金周末，民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊兩人行程撞檔，上午先後腳前往內湖區湖光市場掃街，下午及晚間皆有大型造勢活動，而黃珊珊被問及陳時中直闖其本命區，黃珊珊表示，港湖是自己的地方，自己比陳時中熟悉很多，也大酸藍綠選前在港湖行程多，是因為「港湖他們最弱」。

陳時中今上午9時許前往湖光市場掃街，而黃珊珊原訂10點初前往掃街，但因為前一個行程延遲，所以陳時中掃街完搭車離開後，黃珊珊才抵達湖光市場，黃珊珊被問及陳時中選前直闖黃珊珊內湖本命區，黃表示，自己的服務處就在這裡，裡面攤商都是看民眾黨議員候選人陳宥丞長大。

黃珊珊大酸陳時中，「我們可能比他（陳時中）熟悉很多啦」， 而媒體問及是否在選前回防內湖，黃則表示，每個地方都會去，港湖是自己的地方，在這裡24年、選了6次議員2次立委，這次是自己第9次選舉，在地方深耕這麼多年，是最熟悉的地方。

黃金週不只陳時中，連國民黨籍候選人蔣萬安以及其妻子，都排了很多港湖地區行程，黃珊珊則笑稱，顯然他們調查結果，應該港湖他們最弱。