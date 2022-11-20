前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）自從宣布加入T1聯盟桃園雲豹後便讓台灣粉絲陷入瘋狂，除了所到之處聚集大批粉絲追隨、拍照外，4場雲豹主場賽事的6萬張門票，更在開賣10分鐘內被秒殺，可見魔獸魅力。而在19日的台灣T1職籃首戰上，不僅魔獸備受矚目，場邊的正妹啦啦隊也相當吸睛。其中，身為雲豹啦啦成員之一的孫生女友Wendy（林宛璇），火辣的穿搭也再度成為話題。

「魔獸」霍華德在昨日登上台灣T1職籃首戰，身為雲豹啦啦成員之一的Wendy，當然也現身在場邊為球隊應援。事後她也在個人IG上貼文，表示「今天真的是太太太太太太太精彩了，原本輸二三十分到最後平手延長賽反敗為勝！真的太好看了！緊張又興奮的一天感謝超多球迷來支持，也支持我們電豹女，明天主場繼續加油！」照片中，只見她穿著胸口挖空的啦啦隊制服，手中拿著籃球，而鏡頭由上往下的拍攝角度，使她飽滿的北半球一覽無遺。

網友看到後也忍不住歪樓表示「為什麼會有三顆球？」、「魔獸+電豹女+宛璇真香」、「辣長腿太美啦」、「怎麼可以這麼美」、「我到底是在看哪顆球」、「看到魔獸的扣籃好震撼」、「我其實是去看電豹女的」、「這人數還以為NBA咧」、「一定是有妳的加持魔獸下半場整個硬起來打」吸引超過2.5萬人按讚。