可愛的迪士尼造型迷你杯，可作為辦公桌上的療癒小物、書桌上的收納神器，適合當作交換禮物。(哈根達斯提供)

「迪士尼禮袋組」搭配多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合。(陳韻萍攝)

「迪士尼禮袋組」有3款造型，功能與外型兼具。(哈根達斯提供)

迪士尼Q萌立體造型火鍋爐，冰淇淋球搭配滑順可可醬，多層次口感點綴冬季的極致歡聚。(哈根達斯提供)

哈根達斯敦南旗艦店打造成迪士尼主題店，有卡通人物牆讓客人拍照，增添節慶氛圍。(陳韻萍攝)

哈根達斯推出冬季限定夢幻口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，打造佳節專屬風味。 (哈根達斯提供)

歲末將至，各式節日與派對更是滿載在行事曆，交換禮物成為聚會的重頭戲。知名冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs)攜手迪士尼重磅推出全新限定商品，包括超萌「迪士尼造型迷你杯」，以及派對必備「迪士尼禮袋組」，還有冬季限定「迪士尼造型冰淇淋火鍋禮盒」，冰淇淋火鍋12月15日前享早鳥88折優惠。

哈根達斯迪士尼造型杯 交換禮物不踩雷

疫情趨緩，12月節慶氛圍濃郁，每年的聖誕交換禮物總讓人傷腦筋。今年哈根達斯與迪士尼合作，以迪士尼經典卡通人物米奇、米妮與唐老鴨為主角，打造三款繽紛可愛的造型迷你杯和禮袋組。米奇造型迷你杯搭配經典巧克力冰淇淋，米妮和唐老鴨造型迷你杯則搭配草莓冰淇淋，經典的卡通角色搭配經典的冰淇淋口味，深受大小朋友喜歡。造型杯Q萌外型不僅可作為辦公桌上的療癒小物、書桌上的收納神器，當作交換禮物也不踩雷。

甜蜜一次「袋」走 送禮送到心坎裡

迪士尼禮袋組推出代表米奇的紅色、米妮的粉紅色、唐老鴨的深藍色3款，禮袋外觀裝飾著三位人氣角色，可搭配多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，頗適合聚會或派對食用，功能與外型兼具。

派對必備造型冰淇淋火鍋 迪士尼控必收

哈根達斯每年冬天推出的冰淇淋火鍋，是不少粉絲每年冬季都要朝聖的季節美味。業者今年精心打造迪士尼造型陶瓷火鍋爐，以迪士尼最強的經典角色米奇、米妮、唐老鴨作為立體造型爐身，每款角色搭配專屬造型火鍋叉，精緻又可愛，吸睛的外型讓人少女心噴發。

禮盒內含8種不同口味的冰淇淋球，包含草莓、巧克力、淇淋巧酥、芒果雪酪、覆盆子雪酪、夏威夷果仁、抹茶、藍莓，每種口味各2球；冰淇淋球搭配滑順熱可可醬堪稱絕配，冷熱甜蜜滋味在口中融化，帶來療癒的幸福感。迪士尼造型冰淇淋火鍋售價2380元，12月15日前可享88折優惠。

另外，哈根達斯敦南旗艦店也打造成迪士尼主題店，店內有一大片卡通人物牆，還有不少角色道具，讓民眾享用冰品之餘，還可以在店內拍照，與米奇、米妮、唐老鴨歡度12月。

「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」 冬季專屬奢寵體驗

除了迪士尼系列商品，哈根達斯推出冬季限定夢幻口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，靈感來源為美國人聖誕節或情人節總少不了的紅絲絨蛋糕，業者將紅絲絨醬拌入起司蛋糕冰淇淋中，再搭配上紅絲絨餅乾碎塊增添口感，入口香醇濃郁，口感細滑綿密，宛如舌尖上的奢華漫步，滋味令人著迷。

歡慶聖誕24天驚喜不斷 東京迪士尼之旅吸客

迎接聖誕節，業者釋出大利多，12月1日到24日，加入品牌台灣LINE官方帳號，完成指定條件，就有機會獲得冬季新品單球兌換券或是迪士尼造型冰淇淋火鍋等多重驚喜優惠；購買迪士尼系列指定商品，登入發票還有機會抽中東京迪士尼雙人之旅。