新竹市議會副議長余邦彥、市議員陳啓源昨現身民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢晚會，對此國民黨新竹市長候選人林耕仁表示，昨黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜都特地來新竹為他站台，相信市民都看在眼裡，會做出最好選擇。

近來竹市藍營分化耳語不斷，昨包括余邦彥、陳啓源甚至帶著里長出席高虹安造勢。對此林耕仁則回應，昨朱立倫、韓國瑜再度來到新竹站台，和他一起車掃拜票，韓國瑜也親自當起麥克風手，拜託市民「票投林耕仁」，朱立倫也肯定他是「下架民進黨最合適的候選人」，這都是對林耕仁25年在地經驗的最好肯定，相信偉大的市民都看在眼裡，可以做出最好的選擇。

至於高虹安喊出近80名里長到場相挺，林耕仁則說，真實到場人數是否有到他們喊出的數字，外界非常懷疑，也有社群指出有里長根本沒有到場卻出現在名單，且有些是前任里長或里長候選人，這也是高虹安要回答的。

此外，林耕仁也說，里長是協助市民解決問題的第一線，對於里長永遠心存感激，未來上任市長，優先解決里長問題，沒有改變。

林耕仁也說，選民眼睛都很雪亮，知道如何判斷，也不會被動搖，林耕仁腳踏實地、憑良心做事，是新竹人的好朋友，這個事實不是誰去站台，就可以被掩蓋。

他也向支持者喊話，他對支持者有信心，也請支持者要對林耕仁有信心，還有6天要票票入匭、毫無懸念，支持在地的林耕仁，一起讓新竹更好。