三安社區山尖路觀光步道。（新北市農業局提供）

早期為金礦產業重鎮的瑞芳三安社區，凝聚社區居民力量，透過新北農業局農村再生培根計畫，修繕步道改善農村整體環境，結合在地自然資源與社區人文歷史資源調查，打造巨石公園，成為第17個農村再生社區。

農業局表示，農村再生培根計畫為培養社區永續經營能力，課程採循序漸進的方式依序由關懷班、進階班、核心班、再生班，四階段共92小時課程，說明農村再生概念、認識農村營造、強化農村營造的實務操作能力及建立社區願景。

三安社區位於瑞芳區石山里，為金瓜石早期的礦業聚落三面環山一面海，早期因開採金礦而形成一個大型獨立的聚落，最大特色即是巨石群坐落於社區各處。

三安社區發展協會理事長吳麗君表示，透過核心班雇工購料農村營造實作課程，修繕山尖觀光步道、鋪設石板，並整理沿途的巨石，原本一個人的力量要花好長時間才能整理完畢，在農村再生培根計畫集結社區眾人力量，開始進行巨石群的整理，採人力搬運並堆砌石頭打造成石頭公園，將石頭上的雜草清除，讓巨石裸露出來改善社區整體環境，成為社區的最大特色。

社區近期也邀請在地的淘金達人陳石成，進行社區步道解說與導覽，陳石成十三歲就進入礦坑工作，十六歲就在溪邊淘金，成為國內少數實際做過的淘金師，退休後希望將社區內的「礦業」文化產業，以體驗方式傳承下去，不定期導覽解說活動可逕洽三安社區發展協會理事長吳麗君0919131846電話報名。

農業局長李玟表示，瑞芳三安社區擁有豐富自然生態資源及大量古道，結合當地特有的人文景觀及生態資源打造出屬於自己的特色農村，農業局也協助培訓社區導覽員，期待社區未來藉由文化保存、古道修復等活動將新北過去繁榮的礦業文化意涵與耆老智慧，展現與傳承給下一代。