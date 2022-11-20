國民黨基隆市長候選人謝國樑接獲民眾陳情，投票日基隆會停電影響投開票所。（摘自謝國樑臉書）

國民黨基隆市長候選人謝國樑昨接到民眾陳情，指稱26日投票日當天，民進黨會有「奧步」，傳出基隆將大規模停電，台電對此表達嚴正抗議，批謝造謠，民進黨基隆市長蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，擔心被刻意扭曲抹黑，台電已公告取消3項檢修工程。謝國樑20日強調，提出來只是想提醒，很遺憾連台電都成選舉機器。

謝國樑今指出，昨天接到民眾陳情，擔心投票日會停電，導致投開票所出現狀況，他連繫被告知停電的里長，里長也說憂心會有停電問題，他提出來提醒台電，攸關台灣民主穩定，不能在選舉日停電。

謝國樑說，提出來是為了讓台電重視，但遺憾台電都成了選舉機器，難道現在大家不擔心奧步，就像最近全基隆都掛著抹黑他的布條。

蔡適應競總發出聲明，表示26日完全沒有大規模停電，民眾接到的停電通知是因為有3個陳舊變壓器檢修工程，影響戶數僅有142戶，這是經常性的檢修工作，完全不會影響選務工作，更沒有大停電的規畫。

蔡適應競總發言人沈詠珮說，由於擔心被有心人士刻意扭曲抹黑，避免造成不知情的民眾誤解，台電已公告取消檢修工程。

不過，謝國樑今持續質疑，全台灣人都知道26日要投票，怎麼只有台電不知道？他認為，台電在提出質疑後，馬上就透過民進黨候選人的發言人轉達取消這個停電，甚至不斷調整網站上的停電資訊。

謝國樑說，若台電這麼理直氣壯的話，那爲什麼要取消呢？台電在投票日計畫停電是不恰當的行為，雖然台電已經取消投票日當天的停電，但他覺得決策這件事情的人，思維跟想法很有問題，台電內部應深刻檢討，避免基層員工遭受不白之冤。