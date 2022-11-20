選前倒數黃金周，民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天舉行造勢晚會催票，卻被質疑到場聲援高虹安的里長名單疑似造假，許多里長根本未到場卻被冒名，無黨籍北市長候選人黃珊珊被問及此事，黃珊珊僅表示，自己沒有時間管新竹的事，每天都在掃街，新聞都沒有時間看。

高虹安昨天的造勢晚會，遭民進黨踢爆，到場聲援高虹安的里長名單，許多里長根本就沒有到場，卻被冒名，更有里長直接出面表示，根本沒有接到通知，透過里民告知才知道，名字被列在造勢晚會的大電視牆上。

黃珊珊今天上午前往內湖湖光市場拜票前受訪，媒體問看法，黃珊珊表示，她沒有時間管新竹的事情，她每天都在掃街，新聞都沒有時間看，「我的重點是我在台北選，我沒有時間去關心到新竹的選舉」。

另民眾黨前中央委員張益贍在臉書表示，民進黨在2014、2016年禮讓柯文哲、黃珊珊，綠營才是真心支持「打破藍綠高牆」的人。對此，黃珊珊今表示，偉大台北市民不是藍的、也不是綠的，每個人都是做自己主人，後續針對媒體追問張益贍說法，黃珊珊皆表示，不想回應張益贍個人的意見。