林采欣昨在台上想到已逝父親忍不住落淚。（華納音樂提供）

林采欣昨辦音樂會與歌迷同樂。（華納音樂提供）

林采欣昨（19日）舉辦「TKLAB 沒什麼理由，就想唱歌給你們聽，不行嗎？」音樂會，是她相隔2年的個人專場演出，看到現場擠滿歌迷，林采欣感動不已一度唱到哽咽，不僅邀歌迷上台合唱閨蜜之歌〈習慣〉，更獻上生日快樂歌給當日的壽星粉絲。此外，她也搶先獻唱尚未發行的曲目〈夜出〉，透露創作靈感來自前陣子所經歷的一段低潮。

提到這次開唱契機，林采欣說：「其實沒有什麼特別的原因，也沒有要宣傳什麼新作品，單純就是很久沒親自唱給大家聽了，所以就跟同事一起規劃了這次演出，想約大家一起來同樂；沒想到大家這麽捧場，門票很快就賣光了，真的很感動！」現場除了滿滿的粉絲，林采欣的媽媽、妹妹等家人，以及前女團「Roomie」夥伴兼好友的米非、Amber皆到場應援。

林采欣以新歌〈Find The Way〉作為開場，緊接著帶來〈鯨落〉、〈瑜珈〉、〈優質過客〉等歌曲暖身。唱到第3首獻給天上父親的〈永興行〉時，林采欣一時忍不住哽咽落淚；整場演出最讓林采欣緊張的是要挑戰許久未現場表演的歌曲〈追風箏的人〉，笑說：「這首歌我每次要唱壓力都很大，因為它有點難駕馭，真的是每次唱完都會胸痛的一首歌。」最後不負眾望挑戰成功，讓所有歌迷一飽耳福。

林采欣也不忘為粉絲準備福利，隨機抽選粉絲上台合唱，並為現場當日壽星送上生日快樂歌，承諾：「未來在我的演出中只要有觀眾生日，我願意無條件為你們唱生日歌。」唱到全新未發表的創作〈夜出〉時，林采欣透露是低潮時所寫的歌，「其實我們一直都是一個人，從來到這個世界到離開世界都是獨自一人，這是一首很寂寞的歌，但希望這首歌可以陪著大家，在寂寞的時候不孤單」。