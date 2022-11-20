中信兄弟連2年在「台灣大賽」橫掃對手，以總冠軍8連勝拿下2連霸，領隊劉志威表示，先等封王遊行結束後，下週才會就教練團、洋將配置、擴編選秀及60人名單進行討論，「今天是開心的日子，這些就等下週會議會比較有雛型。」

劉志威表示，除了簽下複數年合約的德保拉外，福來喜、泰樂、奧特羅等洋將都有先詢問續留意願，「今年表現好的一定會先了解他們的合約意願，就合約細節先溝通一輪。福來喜的部分也一直有再跟他的經紀公司聯繫過，已經就合約細節討論。」

不過劉志威強調，球隊明年洋將配置要等到下週會議後才會有比較明朗的雛形，此外也會就教練團、擴編選秀、60人名單進行討論，為明年做準備。

去年奪冠但受到疫情影響球隊並未舉行封王旅遊，今年是否會出國？劉志威表示，這部分還要跟全隊討論，「尊重大家的意見，討論看是要出國還是其他方式。」

劉志威也透露，今年不論在票房還是商品收入都超越年初設定的目標，「其實在例行賽的時候就已經達標，今年疫情影響比較少一點，加上下半季戰績比較好，就有呈現在數字上。」

接下來球員短暫休息後，年輕球員預計在12月底進行重訓營，春訓規劃在明年農曆年後，屆時資深球員也會歸隊展開訓練，為明年3連霸做準備。