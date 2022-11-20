苗栗縣長候選人鍾東錦痛批。徐定禎用「開棺驗屍」來恐嚇對手，還洋洋得意（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日在苗栗市玉清宮廣場辦造勢活動，並稱當選後要「開棺驗屍」，清查縣內土地砂石超挖情形。對此，鍾東錦陣營20日指出，徐定禎應該是選舉選到瘋了，才會在關聖帝君面前說出「開棺驗屍」這種話，呼籲徐定禎不要再用仇恨的語言煽動群眾。

鍾東錦19日晚間也透過臉書表示，徐定禎公然在造勢大會上，當著台灣人的面，說要對他「開棺驗屍」，台灣的民主走到今天，政黨候選人竟然可以用「開棺驗屍」來恐嚇對手，還洋洋得意，為了一場選舉，讓大家變得都不認識徐定禎，枉費2人有10年好友交情。

鍾東錦批，民進黨現在是執政黨，卻不改其鬥爭本性，只是鬥爭的對象從國民黨，變成了對人民的鬥爭，屢次向人民宣戰，而徐定禎當選後第一要務，竟是對政敵羅織罪名、開棺驗屍，公平競選過程，竟然變成是充斥暴力、恐嚇、仇恨的煽動式語言。

鍾東錦強調，如果他當選苗栗縣長，不但會歡迎徐定禎，也會歡迎所有綠營的從政者，為苗栗的未來共商大計。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，徐定禎應該是選舉選到瘋了，才會在關聖帝君面前說出「開棺驗屍」這種話，但鍾東錦根本不在意，在當選縣長之後，也絕對不會清算任何人，反而歡迎綠營的支持者一起坐下來，共同商議苗栗縣未來的發展，不分藍綠，要做全民的縣長。也呼籲所有候選人保持理性，不要再用仇恨的語言煽動群眾，回歸政見才是縣民之福。