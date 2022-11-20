國民黨台北市大安、文山區議員王欣儀（左）辦「國樂饗宴」周末藝文活動，在成功國宅中庭廣場舉行，象徵著來到成功一定「連任成功」。（台北市議員王欣儀研究室提供／張立勳台北傳真）

尋求連任的台北市大安、文山區市議員王欣儀為感謝選民長期支持，選在19日黃金周末與大安區群英里里長石忠勝合辦「國樂饗宴」周末藝文活動，在成功國宅中庭廣場舉行，象徵著來到成功，一定「連任成功」，數百位社區居民前來相挺支持，預祝王欣儀及石忠勝皆能高票連任。

王欣儀致詞表示，長期以來她對營造社區優質環境品質、退休榮民榮眷、弱勢家庭的權益照顧，及教育藝文活動的推廣向來不遺餘力，也請大家繼續多多支持她。

石忠勝代表里民感謝並盛讚王欣儀，在歷經2任市長，多年來努力不懈奔走、協調、爭取，無畏各種壓力與委屈，終於把原本鄰近社區的超級大違建「成功臨時市場」給拆除、改建，為的就是能夠提供周遭居民一個安全、乾淨的生活品質，還綠地於民。

此外，王欣儀更與石忠勝合作推動把社區內的閒置軍方房舍，打造成「長照與日照中心」，讓長者就近得到方便的照護，也讓家人能夠喘息，而該據點也成為了「台北市的指標示範」最令人津津樂道。

另王欣儀也與石忠勝多次合作，致力建設最優社區，協助將「成功社區中庭綠美化」、舉辦「電影欣賞會」、提供里上「婦女中途之家的孩子們」獎助學金。

王欣儀說，這次活動特別邀請「師大附中校友國樂團」蒞臨表演，這些同學們都非常優秀，頗受各界支持與好評，因此提供一個可以發揮的空間、機會．讓學生對於國樂的熱愛及國樂之美分享給居民們。

王欣儀表示，2018年選舉大家都說她「政績多」、「服務好」又勤走基層，肯定穩當選、票太多，因此要分票去搶救危險的人．結果最後開票，只差700多票「就會落選」，這次大安、文山區參選爆炸、選情艱困，她疾呼選民，「千萬不能再分散選票，要堅定投票支持」，讓有經驗、會做事的好議員留在市議會為大家奔走，繼續服務大安、文山再延續。