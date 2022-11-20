民眾黨新竹市長候選人高虹安20日出席南區市議員候選人許登淇後援會成立大會，針對藍綠對手攻擊昨晚里長支持名單灌水，高虹安表示，感謝副議長余邦彥、前議長謝文進，帶許多里長前來黃金之夜，也強調網路上或特定媒體人帶風向大可不必，昨天的畫面已證明一切。

高虹安昨晚在造勢晚會喊出近80名里長到場支持，遭藍綠陣營批評名單造假、灌水，有些是前里長、里長候選人，或甚至根本沒有到場。

對此，高虹安回應，感謝副議長余邦彥、前議長謝文進，帶許多里長前來黃金之夜，最基層的里長代表最了解基層民意，造勢場合他們願意現身力挺或祝福，都給予很大的支持和鼓勵，相信網路上或是有一些特定的媒體人在帶風向，這些都大可不必，昨天的畫面已證明一切。

至於造勢晚會上請來前新竹縣長范振宗，范在助講時提到沈慧虹與林智堅兩人貪污等語，沈團隊將採取法律行動。高虹安則表示，范振宗過去在民進黨有很深的資歷，他昨在造勢活動中的發言，真的是對過去8年的新竹市執政，確實有很多不滿意的地方，昨天的發言可能也是有點過於激動，不過相信他對新竹好的心意，絕對是沒有問題。