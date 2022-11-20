高雄一名王姓老婦人深夜聽見自家閣樓有詭異的聲響，以為有小偷入侵，情急之下打給遠在台北工作的女兒求救，女兒拜託員警到家查看，才發現是虛驚一場。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名王姓老婦人深夜聽見自家閣樓有詭異的聲響，以為有小偷入侵，與身旁臥病在床的老伴嚇得在床上發抖。情急之下王婦抓起電話、打給遠在台北工作的女兒求救。女兒第一時間想到求助波麗士，一通電話，2名員警隨即趕到，「荷槍實彈」陪伴王婦「逐層搜索」才知虛驚一場，王婦終於可安心入睡。

王婦與老伴住在旗津一間透天厝，18日深夜兩人正準備熄燈睡覺，在床上躺平時，聽到閣樓傳來詭異的聲響。王婦懷疑家中遭小偷入侵，擔心自己與臥病在床的老伴不是小偷的對手，會有生命的危險，嚇得在床上發抖。

王婦急中生智，拿起手機打給在外地工作的女兒，偷偷跟女兒說，家裡樓上疑似有小偷。王婦女兒第一時間就直接打電話報警，表示自己遠在台北，無能為力，員警第一時間要她放心，立刻派員到王婦家中查看。

鼓山分局旗津分駐所警員楊凱迪、警員黃正翔接獲指示，火速趕抵民宅，王婦見員警上門立刻安心不少。「不好意思，老人家不敢上去」員警陪伴下，在窄小的屋裡逐層搜索，打開手電筒，從客廳、閣樓、房間到廚房不放過任何角落，同時開啟視訊，讓王婦的女兒查看現況。

經過一番徹底搜尋，兩名員警確認沒有異狀，也沒有宵小入侵，疑似是鄰宅傳來的聲響。王婦一家鬆了一口氣，表示終於可以安穩地睡覺，王婦女兒也頻頻表達感激。員警在離開前，不忘提醒王婦，務必將門窗上鎖再就寢。