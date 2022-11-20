今天是選前的「超級星期天」，新北市長侯友宜馬不停蹄繼續趕行程，上午結束土城市場掃街後，又立即趕往石碇、深坑老街掃街拜票，現場有學生以大、小提琴演奏侯友宜的競選戰歌「愛人醉落去」迎接，更有熱情支持者在現場大跳「友宜凍蒜舞」，侯友宜也期盼，選後台灣可以團結在一起，打拚更好的未來。

侯友宜一到石碇老街，除了許多支持的攤商、民眾大喊「凍蒜」力挺，現場更想起競選歌曲「愛人喲伊喲伊喲伊」的旋律，原來是2位學生分別以大、小提琴演奏侯友宜的競選「戰歌」，也有商家準備粽子預祝「包中」。

隨後侯友宜再趕到深坑老街，適逢假日的關係，許多民眾到深坑遊玩，看見市長現身，紛紛拿出手機合照留念，也有支持者在老街口等待，大跳「友宜凍蒜舞」迎接。

侯友宜表示，不論選舉過程對手怎麼批評自己，都會把對方當作可敬的對手，最重要的是，在選舉結束後，台灣可以團結在一起，共同打拚更好的未來，同時更呼籲健康、快樂、有希望的選舉氛圍。

侯友宜強調，就跟4年前選舉一樣，不想說別人一句壞話，希望傳達正向的選舉信念，以希望取代選舉過程的紛爭，選舉不只選賢與能，更要選選「古意」、善良會做事情、願意為這塊土地付出的人，希望大家都要不分你我、不分族群一起打拚。