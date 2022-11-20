國民黨台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘上周起開始幫忙分攤市場掃街行程，今天上午前往黃國樑黨部資深黨員活動致意，她在致詞時提及萬華不是破口，去年有100多位民眾因為疫情離開，「他們是我們真正擋住疫情的前線」，並呼籲長輩們給蔣萬安最大鼓勵，當他最大的後盾。

今天黃復興黃國樑支黨部舉行萬華區中正區黨員大會，台北市議員應曉薇、前立委林郁方出席，石舫亘特地前往致意。

石舫亘在致詞時指出，蔣萬安目前正在木新市場跟大家拜票，蔣萬安特別要她過來跟大家致意，過去幾次選舉，得到非常多在座長輩支持、一路提攜，他們2位一路走過來都非常感謝大家。

石舫亘表示，這次選情當中，大家都感覺得出來還是非常艱困、緊張，最後一個禮拜，希望長輩們持續給蔣萬安最大鼓勵，當他最大的後盾。

石舫亘說，前幾天她拜票時應曉薇都有到場陪同，她很感謝，應曉薇長期關心弱勢，她在疫情期間看到應曉薇製作的一部影片，講到萬華不是破口，去年有100多位民眾因為疫情離開，「他們是我們真正擋住疫情的前線」。

石舫亘認為，應曉薇非常了解地方、服務民眾，讓大家得到更多的認同，讓大家了解真實狀況，很感謝在選情緊張時刻挺身而出，再次拜託大家。

應曉薇受訪表示，她是黃復興黃國樑黨部中正萬華的議員，基本上軍系系統絕對團結力挺蔣萬安，蔣萬安的行程太忙，本來想說也沒關係，但蔣萬安牽手說一定要來，令她很感動。

林郁方說，今天是黃復興黨部所屬的黃國樑辦活動，這些都是軍系的支持者，很多都是曾經在軍中服務很久而退休，基本上他們是國民黨的鐵票部隊，遵照黨裡面的指示支持，支持黃國樑黨部自己推薦的候選人，這個地方就支持應曉薇。

林郁方表示，黃復興一直都是國民黨的鐵票部隊，國民黨縣市長候選人都很重視，選舉很辛苦，候選人時間不夠用，通常另外一半要幫忙，蔣萬安太太懷孕，行動上比較不方便，但她認為為應該參加這場聚會，表達她跟蔣萬安對榮民的支持與感情，也要拜託大家投票支持蔣萬安當選。

應曉薇補充，中正萬華黃復興黨員快速凋零情況下，也就1000張所謂的鐵票，真的很謝謝蔣萬安太太特別前來。

對於蔣萬安的選情，林郁芳說，這次選舉跟4年前不太一樣，這次藍軍基層有危機感，希望這次選舉一定要贏，所以大家變得比就團結，就是審慎樂觀，另一方面也比較有信心要贏得這場選舉。

林郁方更說，「選市長就看他的另一半，蔣萬安太太講話得體，態度認真誠懇，又舉止端莊，未來會是一位好市長太太。」