太危險！一名女網友昨天參加兒子學校的園遊會，結束時在校門口看見一名媽媽騎機車「5貼」，且4個小孩都沒戴安全帽，誇張的景象讓許多人捏把冷汗，直呼太扯「最基本的安全帽為什麼不幫孩子準備」、「這大人很自私，完全拿孩子的命在賭」。

這名女網友昨天（19日）在臉書「爆怨公社」發文，兒子學校園遊會結束時在校門口看到驚人的一幕，一台機車載了1大4小，只有大人戴安全帽，其他4個孩子都沒有戴，最前面的小小孩看起來也沒有用安全的綁帶，只有小手抓住後照鏡跟腳抵住前面，這樣真的很危險，雖然原PO想上前提醒這位媽媽，但這位媽媽正在馬路中間轉彎，一下就騎走了。

照片上，這名騎機車的媽媽胸前夾著2個小孩子，最小的孩子目測1歲左右，腳踩著置物架上緣，手抓後照鏡穩住身體，背後又貼著2個年紀較大的孩子，4個孩子都沒戴安全帽，穿梭在車水馬龍的路口，險象環生。

對此，網友們看到騎機車「5貼」的照片都怒了，「這樣真的不行，機車我能忍受3載，但這太扯了」、「看到主動閃遠一點」、「至少要個低配安全帽」、「這個大人很自私，出了事有4個小朋友當肉墊」，還有人表示「沒錢買車沒能力給小孩安全的環境，可以不要生啊」、「我完全不能接受讓小孩在危險中，不要說因為辛苦或是其他原因，危險發生時，小孩的命可以重來嗎？」