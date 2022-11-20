新加坡、韓國合製喜劇片《花路阿朱媽》入圍今年金馬4項大獎，導演何書銘、洪慧芳、鄭東煥也特地來台參加金馬，可惜最後與新導演、影后、男配角都無緣，但首度參與金馬盛會，3人都相當開心，表示強烈感受到台灣人跟媒體的熱情，讓他們印象深刻，也表示下次還有機會的話，一定會再來台灣，直呼「是個機會再讓我們繼續努力，這次就當作是個彩排」。

洪慧芳說，以前金馬獎對她來說是個夢幻的舞台，「可以真真實實地走在紅地毯，很感動 」，直呼是自己畢生難忘的經驗，印象最深刻的是和台灣媒體交流，「新加坡媒體比較正式官方，台灣媒體則是很熱情，可以輕鬆聊天，一點也不緊張」，也透露陪她來台的演員老公有暖心安慰她「在我心中你是最棒的」。鄭東煥也稱讚台灣就算是記者會這種正式場合，現場的氣氛也都很友善、溫暖，與韓國非常不一樣，不會很制式化，問答時也不用擔心講錯話，要思考很多，讓他首次來台儘管行程緊湊依舊愉快。

由於電影最後預留伏筆，暗示洪慧芳與鄭東煥還有機會再見，是否能進一步談戀愛，甚至可能結婚？洪慧芳立刻開心牽起鄭東煥的手，鄭東煥則誠懇表示「結婚只是一個形式，導演想傳遞只要人與人在一起，就能維繫友情、愛情，2個陌生人能相遇也是一種緣分」，這次來台被宣傳行程塞滿，來不及到處逛逛，媒體便鼓譟若有續集可以來台灣拍，洪慧芳立刻提出「可以我們各自來台相親然後在夜市巧遇」，導演何書銘則笑喊「希望拍續集，但還沒有想到劇本」，也很希望未來能與2位演員再度合作。

《花路阿朱媽》將於12月23日在台上映。