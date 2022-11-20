馬來西亞網美蕭佩兒(糖糖)有著超巨型長輩和翹臀，讓她拍照時充滿性感女人味，IG狂吸2011萬粉絲，連大咖明星都望塵莫及，被封為「大馬女神」，近來恰好環遊世界時行經台灣，依然不減性感作風，可見她放上2張清涼照寫下「1 or 2?」，背景則是夜色的台北101，散發出神祕撩人的魅力，胸圍還洩出X暈的邊緣。

蕭佩兒15日來台首PO便放上在西門町拍的美照，穿著超短版上衣的她，布料險些包不住上圍，讓粉絲看得止不住鼻血，接下來幾天，作風還越來越大膽，17日到台北101喝飲料觀賞夜景，穿著灰色細肩帶的亮面洋裝，拍攝2種風格的照片，頭一張她在室外觀景台把皮衣外套脫到手臂間，豐滿上圍輪廓和大片肉色全被看光，更刺激的是，超低深U裙使她左胸口疑似走光露出粉紅暈。另一張蕭佩兒則坐回餐廳的室內吧檯，可見她正臉入鏡，身後是粉紅色的吧檯燈光，低頭拿杯子露出淺笑，帶點魅惑的氣質很受矚目，超級性感又神秘，兩張照片狂吸30萬粉絲支持。

在貼文中，蕭佩兒向粉絲們要求只能選一張最滿意的照片，讓被電暈的粉絲在留言區笑著回應：「成年人不做選擇，12全都要」、「這樣穿很美台灣歡迎妳」、「這樣穿很美」、「台灣耶！Taiwan!」、「竟然沒有遇到妳」、「好辣，好性感」。

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