國民黨苗栗縣長選情分裂，黨提名候選人謝福弘因為選情艱困，被外界傳聞黨中央淡化對苗栗的用心，甚至有意讓選情「順其自然」。對此，謝福弘20日指出，黨中央大咖輪番站台，這些傳聞明顯是有人向媒體釋放謠言，這是對手陣營針對性的惡劣操作，他對勝選仍有信心。

謝福弘說，近期國民黨中央對苗栗的支持源源不絕，前總統馬英九已經3度來苗栗助選，不只18日黨主席朱立倫與副主席連勝文才前來苗栗站台，19日在桃園的藍營聯合造勢晚會更充分感受黨中央的向心力凝聚。

他表示，前總統馬英九更將在25日選前，第4次來苗栗陪他前往南苗及北苗徒步掃街，擔任最佳助選員為他大力催票。

謝福弘指出，在19日國民黨的聯合造勢大會過程，不斷傳出有心人3度向國民黨放假消息，想見縫插針操弄及分化他與國民黨中央，所幸皆未得逞。包括有人佯稱接到記者聯繫說他不會參加晚會、假裝記者要騙他離開活動現場等企圖分化的方式。

謝福弘強調，參加聯合造勢晚會一直是既定行程，自己從來沒有更改過，但疑似不斷有人向媒體釋放謠言，明顯是對手陣營針對性的惡劣操作。

從對手陣營的緊張，就可以知道藍營凝聚的力量有多大，例如民進黨候選人徐定禎自稱臉書被「網軍出征」，根本是子虛烏有的指控，就是猶如2004年的兩顆子彈事件翻版。

謝福弘表示，黨中央拚苗栗勝選態度始終一致，前總統馬英九更如同當初輔選劉政鴻選縣長一樣，一再到苗栗積極替他輔選，就是要替國民黨守住苗栗的藍天，而藍營的衝刺已收到支持者熱烈回應，對於勝選有絕對信心。