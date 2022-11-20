一位高齡80多歲的菜攤老婦人，在前幾天得知賴峰偉和趙少康今天早上要到市場拜票後，就託人包粽子和自家準備象徵好彩頭的菜頭。（張茂雄攝）

賴峰偉、朱立倫、趙少康一同到文澳市場廣場出席家扶中心寒冬送暖園遊會，朱立倫盼民眾支持重視弱勢、有愛心的賴峰偉，讓賴峰偉可以打造更完善的社會福利。（張茂雄攝）

在全國具有高人氣的國民黨主席朱立倫、戰鬥藍趙少康2人，20日上午搭乘最早一班機與澎湖縣長賴峰偉合體，連袂前往馬公北辰市場拜票，許多攤商看見3人相當開心，熱情與他們拍照留念。首次到澎湖幫賴峰偉助選的趙少康呼籲選民，沒投賴峰偉，就等於是投陳光復，請大家要用智慧、理智思考，誰當選對澎湖真正有利，此話似乎在鞏固深藍選票，希望從藍分裂的葉竹林回歸賴峰偉的意圖。

選情最後一個周日，賴峰偉團隊邀請朱立倫、趙少康來到澎湖，3人合體之後在縣黨部主委陳雙全等人陪同下，前往北辰傳統市場拜票，一行人引來買菜婆婆媽媽和攤商的熱烈歡迎，一位高齡80多歲的菜攤老婦人，在前幾天得知賴峰偉和趙少康今天早上要到市場拜票後，就託人包粽子和自家準備象徵好彩頭的菜頭。

一名鄭姓西衛麵線的傳人看見賴峰偉，痛批陳光復任內4年根本沒在做事，只會「停東停西」，把一些好的建設停掉，如果陳再回鍋當縣長，澎湖一定會大倒退。一名菜商說阿偉為人正派，做事情都為後代子孫著想，她有子女、孫子女10多人，為了他們她一定支持賴峰偉。

朱立倫呼籲鄉親，要在最後關鍵的時刻，大家一定要集中選票，支持實實在在會做事情的好縣長賴峰偉，縣長選對人，澎湖才會進步，澎湖才會幸福。

結束北辰市場拜票後，賴峰偉、朱立倫、趙少康一同到文澳市場廣場出席家扶中心寒冬送暖園遊會，朱立倫盼民眾支持重視弱勢、有愛心的賴峰偉，讓賴峰偉可以打造更完善的社會福利。趙少康則表示，政府與民間結合能做最大的公益，賴峰偉在澎湖縣長任內做了很多公益工作，未來也希望賴峰偉繼續與家扶中心合作，照顧更多的人。