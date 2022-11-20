高雄港108號碼頭今傳出車禍意外，一輛貨櫃曳引車遭一輛摩托車追撞，可見機車車頭直接撞上貨車車尾，導致機車頭毀損，車上和地上留有血跡，讓人看得怵目驚心，所幸機車騎士是流鼻血，送醫後無大礙。
警方初步調查，盧姓機車騎士於20日上午6時30分許行經高明碼頭港區道路時，追撞前方貨櫃曳引車，導致機車頭毀損，其中一支後照鏡也斷裂，車上和地上留有血跡，所幸人是流鼻血，意識尚清楚，被送往醫院，經現場處理並實施酒測，盧姓騎士酒測值為0，詳細事故原因及肇事責任仍有待進一步釐清。
高雄港108號碼頭今傳出車禍意外，一輛貨櫃曳引車遭一輛摩托車追撞，可見機車車頭直接撞上貨車車尾，導致機車頭毀損，車上和地上留有血跡，讓人看得怵目驚心，所幸機車騎士是流鼻血，送醫後無大礙。
警方初步調查，盧姓機車騎士於20日上午6時30分許行經高明碼頭港區道路時，追撞前方貨櫃曳引車，導致機車頭毀損，其中一支後照鏡也斷裂，車上和地上留有血跡，所幸人是流鼻血，意識尚清楚，被送往醫院，經現場處理並實施酒測，盧姓騎士酒測值為0，詳細事故原因及肇事責任仍有待進一步釐清。
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