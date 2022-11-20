《日經亞洲》報導，美國海軍太平洋艦隊一名發言人週六（19日）證實，一艘美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）於本月5日穿越台灣海峽。美方當時未披露該艦通過情況，可能是為了避免在拜習舉行雙邊峰會之前激怒北京。

報導指出，班福特號月初穿越台灣海峽，不久後，中國國家主席習近平與美國總統拜登14日於印尼舉行雙邊峰會。美軍當時並未披露此消息，很可能是為了避免中美在會前產生摩擦。一般狀況下，當美國海軍軍艦通過台灣海峽時，駐紮在日本橫須賀的第七艦隊會快速宣布相關消息。

美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）18日參加媒體活動時表示：「我們在通過台灣海峽的問題上，沒有任何鬆懈（relented）」。報導稱，對於當時為何沒有立即宣布消息，美國太平洋艦隊的發言人拒絕發表評論。

報導分析稱，美艦於未宣布的情況下通過台海，表明拜登政府嘗試在台海問題上取得適當平衡。雖然美國希望避免更多摩擦，並同意保持中美溝通管道暢通，但華府當局對大陸入侵台灣的擔憂與日俱增。

美國布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，在川普政府之前，美艦通過台海通常都沒有公開通報。隨著中美緊張局勢加劇，華府開始宣布這些軍艦的通過，以展現對抗態度。何瑞恩說，「有時候，坐而言不如起而行」。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）認為，更重要的是，無論這些通過公開與否，中國和台灣雙方都會知道。因此，這些通過的目的是確認台海為國際水域、美國正在行使國際法的權利。

據報，班福特號近日正在日本領海和國際海域參加美日「利劍演習」（Keen Sword 23）聯合軍事演習。