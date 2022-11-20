隨著2022年卡達世界盃足球賽開戰，一系列的大陸本地商機開始凸顯，除讓本地飯店客房變身「看球房」，餐廳也紛紛推出世界盃套餐並延時營業之外，值得注意的是，在卡達的世界盃官方專賣店中，有60％的商品都是由大陸國生產。

11月21日零點整，2022年卡達世界盃揭幕戰將正式打響。根據同程旅行大數據顯示，隨著世界盃的臨近，不少用戶選擇約上親朋好友前往酒店觀賽，推動「看球房」相關住宿需求上漲。值得注意的是，一向以女性用戶占主導的攜程親子房品類，在20日當天成為男性用戶占主導，超過5成的攜程親子房產品被80後男性使用者預訂

具體看到世界盃「看球房」預訂量前5名城市分別為上海、長沙、武漢、西安、杭州。在預訂看球房的用戶中，25歲以下用戶占比64％，26到45歲用戶占比31％。

同程研究院分析，不同人群選擇「看球房」原因存在差異。年輕人開房看球，大多是和朋友們聚會，尋求更好的觀賽氛圍。而很多中年人選擇開房看球，是為了避免夜間影響家人休息。

此外，據央視報導，在卡達的世界盃官方專賣店中，60％的商品都是由大陸生產。某專賣店工作人員介紹，這裡出售的各國球衣、帽子、背包等約60％的商品都是由大陸所生產，它們的品質很好，顧客也都很喜歡。由於銷量遠超預期，該專賣店近期還向官方授權供應商追加了訂單。