中信兄弟連2年在「台灣大賽」橫掃對手、完成2連霸，總教練林威助寫下總冠軍戰8連勝的執教紀錄，奪冠後他也能專心照顧車禍住院的母親，他說：「她非常開心，得到總冠軍後一看到她，她就給我一個擊掌。」

林威助的母親在與味全龍進行季後挑戰賽時發生嚴重車禍，讓「助總」在球隊關鍵時刻還需要掛心母親傷勢，最終兄弟在總冠軍賽以4連勝橫掃樂天桃猿。

封王賽後林威助透露媽媽的商情時還忍不住紅了眼眶，感謝球員的努力，讓系列賽以直落四結束，讓他接下來能夠專心在醫院照顧母親，「我非常高興，也為他們感到驕傲。」

連2年參與封王遊行，林威助感到十分開心，「現在還沒有特別感覺，要坐上車才知道，去年感覺球迷很熱情、人也非常多，球隊完成2連霸又在台中拿到總冠軍，是在自己的故鄉覺得特別的興奮。」

林威助透露母親手術十分順利，現在就等骨頭復原，「（拿到總冠軍）她非常開心，在病房內不太敢看電視，後來得到總冠軍後，一看到她，她就給我一個擊掌。」

至於封王遊行目前尚未聽到規劃，不過林威助認為，若是疫情緩和的話，大家應該也想要去，「去年拿到但因為疫情，如果今年有機會的話，大家應該也會想要出國散心一下。」

今年球季暫告段落，林威助透露，除了先照顧母親外，有機會也會抽空去日本辦些事情，「疫情爆發後，也大概2、3年沒回去日本了。」