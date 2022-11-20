美元指數（DXY）含有一籃子國際貨幣，有國際匯市小紅旗的指標意含。自11月初至今，美元指數明顯修正向下，受壓抑的非美貨幣得以喘息反彈，但在新台幣兌1美元32元換匯的民眾，仍然期待美元續強才會賺進匯利和高息，也要問：近周盤整的美元，還有漲勢可期嗎？

星展銀行（台灣）財富管理分析，今年以來美元指數從約95的價位一度升至約115的高點，大幅升值約21％；而近期修正曾一度接近105價位，回吐了約50％的升幅。11月來美元指數震盪走弱，是因為市場對Fed可望放緩升息步調的預期升溫，同時也導致美國公債殖利率下滑。

就星展財富管理的分析研究，美元指數「105」是有意含：是Fed在8月全球央行年會進行時反駁當時市場鴿派預期的水準！

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，現在要斷定美元就因此將反轉走弱，可能還為時過早，「近期美元遭到拋售的情況似乎有點過度了！」，投資人仍需關注美元利率水準的變化。

星展集團認為，美元指數很有可能呈現如2015年至2016年時，呈現的區間震盪盤整格局。因為Fed尚未明顯表態2023年升息的步調，以及利率何時會升至高點。

星展集團對於聯邦基金利率（FFR）上限的估測，今年底將升至4.50％，明年第1季的Fed兩次會議仍將分別升息25個基點，FFR上限會升至5.00％。

由於舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly近日發聲，認為FFR可能在4.75％至5.25％達到高點，高於市場與星展集團預期的5％，也高於目前10年期公債殖利率，陳昱嘉提醒，投資人應留意公債殖利率回升時支撐美元表現的風險。

富蘭克林證券投顧表示，市場預計後續聯準會將在12月升息2碼，並於2023年1、3、5月各升息1碼，這樣的預期並未再次提振美元大幅走強，顯示投資人認為在升息週期即將接近尾聲下，美元指數漲勢可能已達強弩之末，預計後續美元指數將落在105～110區間。