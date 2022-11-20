廣東省本土新冠疫情持續，統計19日共新增9538宗本土個案，其中廣州繼續佔大多數，共有9284宗本土感染，分別是1050宗本土確診病與8234宗本土無症狀感染者。其中廣州海珠區在11月初實施「全面強化社會面防控措施」後，19日再宣佈延長封控措施至22日24時，已是第5度延長，市民原則上非必要不外出。

廣州市政府19日召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛健委副主任張屹表示，白雲、黃埔、花都、南沙、從化、增城等6區在前期的本土聚集性疫情的傳播鏈條已基本阻斷，疫情進入收口鞏固階段，逐步恢復正常的生產生活秩序。

但張屹說明，海珠區的康鷺、大塘片區相鄰區域先後出現新的疫情聚集點，提示周邊區域正面臨高風險區外溢擴散壓力，社區傳播風險尚未阻斷，疫情形勢依然複雜嚴峻。

根據香港01引述海珠區副區長張永良提到，在巡查中發現仍存在個別商販流動擺賣、個別市民不遵守防疫要求出行等問題。對此，加大宣傳力道，強化「一戶一人」有序外出的要求，對物業小區、村社、園區等展開巡查；加強對夜間個別商戶違規經營，流動攤販亂擺賣，以及偷運布匹等問題的整治，累計整治197起。