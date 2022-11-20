孤懸海外的離島小琉球，近幾年因為豐富生態帶來龐大觀光商機，但有民眾18日在厚石裙礁發現身上有3個圓形孔洞傷口，懷疑是被魚槍所為，引發島上議論紛紛，更有島民喊話，正視這豐富海洋生態，才能讓觀光永續。

被發現的魟魚為麥氏條尾魟，並非保育類物種，目擊網友表示，第一次在沙灘上看到這麼大的魟魚，可惜的是死掉了，聽旁邊的人說疑似被槍殺的，便拍了3個孔，尾巴毒刺也被剪掉，顯然是人為但不確定是槍殺。

還說，今年聽聞蠻多人在海底陸續看了雪花鴨嘴魟，鬼幅魟，還有大理石魟，可見小琉球保育越來越棒，但是為什麼要槍殺這些可讓小琉球更有產值的海底動物呢？難到是為了爽度，還是成就感呢？

當地人是不會這麼智障給自己找麻煩的，事後目擊網友請獨木舟把牠載到外海放掉，回歸大海，並難過地說，是人類對不起你。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，魟魚尾部毒刺使漁民避之唯恐不及，發現盡量都會離很遠，因此研判是外地遊客所為，他呼籲遊客來到島上遊玩，期盼能一起維護地方生態。