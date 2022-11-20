烏拉圭老將蘇亞雷斯（Luis Suarez）被譽為「最偉大前鋒」之一，2020年改披馬德里競技球衣，首個賽季就拿下他的第5座西甲冠軍，雖然也被許多觀眾批評脾氣太差，所幸的是他的妻子蘇菲亞（Sofia Balbi）一路以來陪伴與扶持，要不然蘇亞雷斯恐怕無法達到今天的成就。

蘇亞雷斯和蘇菲亞相遇時才15歲、蘇菲亞13歲。當時家境貧窮的蘇亞雷斯在蒙特維多做清潔工，他對美麗的蘇菲亞一見鍾情，無奈兩人的家境實在相差太多，蘇菲出生於中產階級，生活無虞，因此相戀的過程備受考驗。在走過許多風雨後，2009年蘇亞雷斯和蘇菲亞終於共結連理，受到家人與摯友的祝福。

蘇亞雷斯曾向媒體透露：「當我單身時，總是流連在外，但當我有了她時，我只會去她家。她還會告訴我，要專注於踢足球，忘記其他不重要的一切。」在結婚十年後，蘇亞雷斯和蘇菲亞在一次星光熠熠的聚會上重申結婚誓言，客人名單包含了球王梅西（Lionel Messi）和他的妻子安托內雅（Antonella Roccuzzo）。

蘇菲亞來自優渥的家庭，本身也是個注重事業的女強人，擁有多家企業。此外，她和梅西老婆安托內雅閨密情深，兩人一同創建了時尚品牌「Sarkany」在巴塞隆納的第一間歐洲分店。

蘇亞雷斯自踢球以來，一向被外界批評脾氣火爆、球品很差，但近年來大有轉變，許多人歸功為愛妻蘇菲亞的愛的感化，兩人結婚十多年共育有一女兩子，蘇菲亞經常在個人IG發布一家五口的合照，感情深厚十分令人羨慕。