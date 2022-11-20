新北市一名57歲郭姓男子今年4月間，不滿吳姓女同居人堅持出門打麻將，一氣之下，便將吳女兒子飼養的寵物狗紅貴賓以狗鍊吊掛在大門上，導致狗窒息死亡。新北地院審結，依犯動物保護法，處郭男拘役10日，併科罰金20萬元。可上訴。

判決書指出，郭男今年4月7日下午2時許，不滿吳女又要出門打麻將，郭男先傳恐嚇訊息寫道，「妳盡量去打麻將沒關係」、「我會讓妳看到一個屍體在那裡」，過沒多久，郭男遂將吳女兒子飼養的紅貴賓狗掛上狗鏈，將狗吊在大門上，致使狗窒息死亡。

事後郭男還拍下狗遭吊在門上的照片傳給吳女，吳女的兒子無法接受愛犬死於非命，憤而前往蘆洲警分局報案，全案就此曝光。

新北地院審理時，法官認為郭男只因為不滿同居人未聽勸阻出門打麻將，就故意以狗鍊吊死寵物犬，所為絲毫不尊重動物生命，實在應該譴責，但考量郭男坦承犯行，態度尚可，同居人吳女也表示願意原諒郭男等情狀，依犯動物保護法第25條第1項之罪，處拘役10日，併科罰金20萬元。可上訴。