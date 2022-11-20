中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林19日表示，新冠肺炎疫情期間所帶來的精神心理問題不容忽視。值得注意的是，在疫情發生後，由於缺少同伴交流等因素，讓青少年、兒童的心理問題明顯增加。

陸林更指出，從2020年3月到2021年3月期間，全大陸有精神心理痛苦的人一直維持在45％左右，其中憂鬱症還在增加，「有很多地方疫情反覆發作，很多人被隔離，還有些高風險暴露人員，這些人可能長期遭受新冠肺炎帶來的影響。」

據香港01引述陸林說法，過去十幾年來，精神疾病發病率一直在增加，到今年，全球精神疾病已經超過10億人，「我國精神心理疾病最近幾年也在增加。」

尤其兒童、青少年心理疾病也越來越多，陸林指出，特別是疫情以後，兒童青少年的心理問題明顯增加。主要原因是疫情期間，兒童青少年不能去幼兒園、不能上學，只能在家線上上課，缺少同伴交流。同時沒有體育活動，沒有戶外活動，甚至有些青少年因為疫情期間在家時間太長，線上上課時間長，出現回到學校不適應等許多問題。

此外，陸林提及很多人會殘留一些新冠肺炎後遺症，最常見的是各種心理健康問題，例如疲勞、憂鬱症、創傷後壓力症候群、認知損害、記憶損害，疫情以後，產生的精神心理問題也是不一樣的。