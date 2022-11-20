為自證清白，黃男急忙打開車廂讓員警檢查。（警方提供）

員警在機車置物箱內發現1包安非他命。（警方提供）

新北市汐止區日前發生一起小型車禍，37歲黃姓騎士和不慎和對向的58歲羅姓騎士發生碰撞，警方趕抵處理時，眼尖發現黃姓騎士所騎乘的機車，是毒品通緝犯的代步工具，黃男急忙解釋稱車乃向朋友所借，不料開車廂時卻掉出一包安非他命，警隨即查扣並將黃男帶回，全案依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局長安派出所15日下午4時許獲報，汐止區茄興街茄興公園前有交通事故，巡邏員警到場後發現是2部機車的碰撞事故，但處理過程中資深巡佐發現黃男騎乘的機車車牌號碼有異，查詢後該車是39歲的陳姓毒品通緝犯所有。

黃男立即解釋，該車是他幾周前向剛認識幾個月的陳男借來，當上下班的交通工具，但現在已聯絡不上陳男，而陳男也不知去向。

為自證清白，黃男急忙打開車廂讓員警檢查，但員警卻在機車置物箱內發現1包安非他命（總重0.34克），讓黃男當場嚇一大跳，傻眼直呼「真是被朋友害慘！」警立即查扣毒品，並將黃男帶回，全案依毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

長安派出所所長林裕益呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，請遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、切勿以身試法。

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