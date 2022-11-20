衛福部長薛瑞元日前為民進黨台北市長候選人陳時中護航，說陳仇恨值高是因為曾擋住許多疫苗掮客，因此遭到攻擊。今薛瑞元再度重砲批評，並改口稱疫苗掮客根本是疫苗騙子，點名這些騙子透過工商團體、宗教團體前來意圖騙取疫苗採購。

針對薛瑞元的擋住疫苗掮客一說，國民黨痛批如真的有疫苗掮客，衛福部與陳時中應對外說明究竟是誰，而非兩人互唱雙簧，讓衛福部成為輔選工具。薛瑞元今仍未點名疫苗掮客的真實身分，僅說在去年疫情剛開始時，曾有工商團體、宗教團體前來洽談。

薛瑞元指出，當時國內因為疫情較國外低很多，因此我國洽購的疫苗品牌，並不願意第一時間出貨給台灣，就在美、日等國紛紛捐贈疫苗之際，有掮客透過工商團體、宗教團體前來中央流行疫情指揮中心洽談，都說自己有疫苗現貨，要求指揮中心先付採購價30%訂金。

薛瑞元說，國際各大疫苗品牌，中央都有直接聯繫的管道，因此這些工商團體、宗教團體如果無法提出原廠授權證明，一看就知道是假的，根本沒辦法繼續談下去，當時就是陳時中擋掉許多團體前來兜售，後來才會被挾怨報復，在電子媒體、紙本媒體控訴指揮中心擋疫苗。

薛瑞元強調，擋住疫苗騙子與協助台積電、慈濟、永齡基金會共同採購BNT兩者不能混為一談，如當初沒有陳時中阻擋疫苗騙子，那些付出去的訂金很可能早就下落不明。

至於我國接下來是否還會採購次世代BNT疫苗？薛瑞元也說，目前一切都還在談，但也要看莫德納次世代疫苗的接種進度，如果光是莫德納一款就夠用，後續要不要買BNT還要再討論，但沒有一定不會買。