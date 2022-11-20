NTSO台灣青年交響樂團在團長劉玄詠指揮下，表演樂曲時而氣勢磅礡、時而優美。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

觀光局副局長林信任、日月潭管理處長簡慶發等人出席日月潭花火音樂會。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭向山遊客中心草坪有千人野餐，享受音樂並觀賞花火。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭向山遊客中心清水模建築，映照雷射光影繽紛浪漫。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動壓軸表演，由NTSO台灣青年交響樂團擔綱演出，交響樂團在團長劉玄詠指揮下，樂曲時而氣勢磅礡、時而優美繚繞，搭配日月潭絕美湖景，活動最後施放300秒絢麗煙火，火樹銀花點綴夜幕與湖面倒影相互輝映，觀眾彷彿置身魔鏡世界，驚呼：「有夠水！」

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」邁入第15年，隨著疫情趨緩，活動規模也回到以往盛況，系列活動最後一場音樂會19日晚間在向山遊客中心舉辦，現場座無虛席，向山草坪有千人野餐，觀光局副局長林信任、日月潭管理處長簡慶發、南投縣觀光處處長陳志賢、魚池鄉鄉長劉啟帆等人也都出席。

NTSO台灣青年交響樂團睽違年餘再次回日月潭演出，首先登場的是氣勢磅礡的交響樂《芬蘭頌》，接續是國台交近年重新編曲的客家風音樂，如《送郎歌》、《撐船歌》、《正月牌》、《桃花開》等曲目，壓軸曲目則演奏改編自經典音樂劇，亦為電影上映20年紀念的《芝加哥》組曲，觀眾在湖光山色景緻中，聆聽音樂展演。

日管處表示，花火音樂嘉年華其精緻化的人文藝術音樂展演為主要特色，搭配日月潭絕美湖光風景，為了宣揚永續環保理念，設計了互動遊戲，還有在地市集攤位，讓民眾免費借用環杯容器，不製造垃圾，並持續推廣本土藝文觀光產業，邀大家一起為減廢旅遊來努力。