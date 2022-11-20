衛福部長薛瑞元為前長官、民進黨台北市長候選人陳時中助講時表示，陳仇恨值高，是因陳採購快篩、疫苗等決策擋人財路。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天痛斥，「薛瑞元為了護航陳時中，在這次選戰中編了一個最大的謊言」。

薛瑞元說陳時中的仇恨値這麼高，是因為普篩、疫苗政策黨人財路，遭質疑兩人唱雙簧、牽拖。蔣萬安今天下午到建國花市掃街拜票前受訪表示，薛瑞元為了護航陳時中，在這次選戰中編了一個最大的謊言。

蔣萬安說，去年5月疫情爆發之後，全台灣非常缺疫苗，我國接種率也相較鄰國非常低，這都是陳時中造成的。

蔣萬安指出，2020年下半年，當各國都在搶BNT、莫德納的時候，陳時中在搶高端，這也就算了，但是當疫情爆發，民間團體要捐1500萬劑疫苗給政府，陳時中還百般阻撓，護航高端到底。

蔣萬安炮轟，現在薛瑞元為了護航陳時中，如法炮製，炮製謊言，民進黨上下甚至全部一致贊同，凸顯了民進黨的墮落。