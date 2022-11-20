《3D肉蒲團之極樂寶鑑》女主角藍燕（現改名藍心妍）因為超大尺度的畫面與劇情轟動一時，該片也讓她瞬間爆紅，成為男人心目中的性感女神，但她也因為該片而限縮了戲路，近日她罕見地有了新作，在戲中飾演女警並對抗悍匪，但觀眾關注的焦點反而是她與過往相差甚遠的外貌。

當年《3D肉蒲團之極樂寶鑑》上映引起了軒然大波，藍燕的古裝扮相大獲好評，雖然是三級裸露演出，但不少觀眾都大讚她美麗有氣質，事隔11年，藍燕依舊在大陸演藝圈發展，但為了擺脫三級片女星的印象，她不但改名，連容貌都有很大的變化，網友戲稱她現在已經進化為臉紅臉，大眼、高鼻、瓜子臉，雖然夠精緻，但就欠缺特色，許多網友紛紛表示懷念她以前的樣子。

2011年《3D肉蒲團之極樂寶鑑》藍燕出席電影首映會。(圖/中時新聞網)

其實，藍燕尚未爆紅前，演技實力與才華是受肯定的，2005年，她移居俄羅斯發展，憑藉在美國華納兄弟影業發行的俄國電影《蝴蝶之吻》飾演女一號，扎實的演技讓她入圍了俄羅斯電影節年度新人獎。

豈料，在演出《3D肉蒲團之極樂寶鑒》後，一脫成名，她瞬間爆紅，還傳出還大手筆買下北京、上海、韓國等地豪宅和名貴跑車，坐擁過億身家，但也因為如此，她卻因為該片限制了她的戲路，當年試圖接了很多較具有挑戰的戲份，但一直反應平平，人氣和認可度一直沒有得到提升，只能繼續吃著《3D肉蒲團之極樂寶鑑》老本，相當可惜。如今她有機會挑戰警匪片，觀眾期待她的表現。