民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日在玉清宮舉辦造勢活動，宣誓要「開棺驗屍」，鍾東錦20日對此再發表評論，他也批評到場站台的副總統賴清德附和仇恨言論，更指自己如果當選縣長，不但歡迎徐定禎、也歡迎不同陣營的支持者，一起坐下來，共同商議苗栗縣未來的發展，絕對不會要去清算對手，更不可能要「開棺驗屍」。

鍾東錦表示，自參選以來，從中央到地方，恐嚇流言不斷，有說參選前要讓他身敗名裂、有說參選後要動用檢調讓他被抓去關、有說快到投票前要讓他家破人散，現在徐定禎在造勢大會上，當著所有鄉親說要對他「開棺驗屍」，這些仇恨性的言論，實在沒有必要，選舉應該是拿出政見、端出牛肉，未來當選的人，不管是哪一個顏色，只要對苗栗縣有幫助的建議都可以採納，這個才叫做「肚量」。

鍾東錦提到，幫徐定禎站台的副總統賴清德，曾經擔任過醫生、台南市長、行政院長，才德兼備應該更有佛心和肚量，卻不但沒有提點自己的候選人，還附和他的仇恨言論，實在令人匪夷所思，這顯示民進黨選情不利，應該是「慌了」，才會從上到下都表現的荒腔走板。

鍾東錦強調，選舉絕對不能針對個人「清算鬥爭」，應該就事論事，就像總統論文、陳時中3＋11會議記錄和疫苗價格通通封存30年，這些關乎教育問題、民生議題甚至國家大計等，都應該攤在陽光下，才能獲得選民認同，但民進黨完全做不到，進而採用各種選舉奧步，企圖掩飾執政不力，因此讓全國民眾產生反感。

鍾東錦指出，其實與徐定禎非常熟識，但這場選舉讓他變成陌生人，呼籲他不應再繼續沉淪下去，執政黨有不對的地方，就必須仗義執言、為民發聲，不應該為一黨之利盲目辯護，應盡快找回從政的初心，與民眾團結站在一起，為苗栗縣民福祉共同打拚。