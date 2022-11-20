雲、彰2縣攜手合作，推動國道3號增設林內交流道。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣與彰化縣政府為共同促進2縣交通便利性，20日由雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美簽署「國道3號增設林內交流道」合作意向書，將透過交通部補助經費，由雲林縣政府展開可行性評估，藉此完整雲東地區聯外交通，同時帶動雲林、彰化2縣經濟發展與共同治理。

「國道3號增設林內交流道」合作意向書簽署儀式，20日於雲林縣林內鄉彰雲路141線登場，張麗善與王惠美在上百名雲、彰2縣民眾見證下，宣布增設林內交流道案正式啟動，未來2縣將共同籌辦相關前期作業，盡速完成規畫案送交通部審核。

王惠美表示，今年10月26日交通委員會考察彰南大橋興建案，評估總經費要40億，地方士紳建議可利用彰雲大橋直接銜接林內交流道，此方案距離最短、效益最大，未來可以從彰化縣二水、田中地區銜接林內，再由林內銜接南投縣竹山，變成中部3縣市非常重要的區域交通。

王惠美說，在交通部長王國材的允諾下，彰化縣政府聯繫雲林縣政府，張麗善縣長立即指示縣府工務處著手準備，促成了此次的簽約儀式。日後經費下來，會請雲林縣政府進行可行性評估，打造更便捷的交通網絡。

張麗善指出，王惠美縣長為了促進彰化交通便利性，思考很多問題，包括彰南大橋，但發現經費太高超過40億，經王國材部長協助評估技術、經費、效率等問題，支持地方意見透過彰雲大橋、141線聯結到國道3，在林內增設1個交流道，讓2縣來往更密切，交通更便利。

張麗善提到，此案對林內鄉而言，可以縮短到竹山或斗六交流道的距離，讓林內鄉在農業或休閒產業上提高很多量能，未來雲東國家風景區的整個提升，林內鄉扮演非常重要的角色，感謝王惠美縣長沒有私心，只要是好的事情，大家一起來做。