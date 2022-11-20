被譽為「第一腿精」的南韓30歲性感女歌手宣美（SUNMI），出道多年憑著甜美臉蛋、火辣身材加上隨和不做作的性格獲得大批海內外粉絲的喜愛，今年3月她也推出全新英文單曲《Oh Sorry Ya》，輕快又復古的旋律再度受到眾人矚目。而經常透過社群媒體與粉絲們互動、分享生活的她，近日飛到馬爾地夫度假，並罕見地曬出性感比基尼辣照，兇猛的身材令粉絲們看了臉紅心跳。

宣美近日趁著工作空檔與弟弟、其女友一同飛往度假勝地馬爾地夫好好放鬆，而在她公開的照片中，除了分享一系列馬爾地夫美景與美食外，她也曬出多張穿著紅色連身泳裝的池畔照，大方展現她著名的修長美腿，吸引超過19萬人按讚。

但沒想到宣美昨日晚間又再度加碼曬出一系列照片，無奈表示「一下陰天、一下天晴、一下下雨」。而一系列照片中除了她疑似淋著雨也要在島上騎腳踏車及享受天晴時的陽光外，首圖更罕見曬出穿著紫藍色比基尼的超近自拍照，不吝嗇地展現飽滿的上圍及結實的腹肌曲線，加上她性感的眼神，瞬間電暈一票網友，直呼「歐摸！姊姊實在太美了」、「又辣又可愛」、「姊姊真可愛」、「美爆了」、「好好享受假期，我的性感女神」、「姊姊的身材還是這麼辣」、「姐姐是淋雨騎車嗎？也太可愛了吧」，短短一天便吸引超過62萬人按讚。