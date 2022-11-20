民眾黨黨主席柯文哲20日南下展開全天輔選行程，近午抵達台中市議員潭雅神候選人張睿昌造勢活動，與夫人陳佩琪一同進場受到熱烈歡迎。（陳淑娥攝）

民眾黨黨主席柯文哲20日南下展開全天輔選行程，近午抵達台中市議員潭雅神候選人張睿昌造勢活動，呼籲大家投一個希望試試看。（陳淑娥攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲20日南下展開全天輔選行程，近午抵達台中市議員潭雅神候選人張睿昌造勢活動，他與夫人陳佩琪攜手大進場，受到支持者熱情歡迎。柯文哲提到，台灣社會普遍氛圍對國、民兩黨從失望到絕望，大家若對這兩黨都沒期望，為何不投一個希望試試看，疾呼大家拉票、固票、投票，將張睿昌送進市議會。

柯文哲表示，張睿昌做過民代助理，對中央事務相當熟悉，不是完全的素人，只是第一次選市議員，他的政見提到要建立台中市自行車路網等、調查委員會，要調查台中空汙問題，面對問題是解決問題的第一步，通常醫生為何治療無效，因為診斷錯誤，所以才有對症下藥。

柯文哲說，大家想想看，台中整個空汙是如何造成，也不知道，那要治療什麼，就沒辦法解決，所以要成立空汙調查委員會，張睿昌很有腦袋，他做事有步驟，台中市自行車路網也不是1、2天可以解決的，台灣政治最欠缺的是每個都想要急公好義，真正國家的問題，哪裡是1天可以解決，要有長期佈局。

柯文哲指出，從這兩件事，他發現張睿昌有長期佈局精神，擁有好的政治人物應有的特質，呼籲大家拉票、固票、投票，投給張睿昌一票，不是投給他，也不是民眾黨，而是自己，國民黨、民進黨30年來都一樣，台灣社會現在普遍氛圍對國民黨及民進黨都有點失望，幾乎到絕望，大家若對這兩黨都沒期望，為何不投一個希望試試看，讓台灣有一個新的希望，這才是大家的目標。

張睿昌指出，中選會陽光法案今年修法通過，要將直轄市議員財產公開透明，上網揭露，他只是寫一篇文章，把潭雅神6個候選人財產公開，有人就罵他、潑髒水甚至要造謠，剩下5天就要選舉，選舉這麼冷清，就是因為藍綠都在惡搞，讓人民沒有希望，大家一定要站出來投票，要有新的寄託就是台灣民眾黨。