民進黨新北市長候選人林佳龍昨（19）日在土城舉辦造勢晚會，行政院長游錫堃現身力挺，是本次選戰中首次為林站台。林佳龍說，新北市的選戰已經「打了17年」，一度以2.4萬票的微小差距落敗，這次希望鄉親們出門投票，不要再後悔。

林佳龍今日在臉書表示，游錫堃昨日出場前給大家看一支影片，回顧他在2014年敗選時說的話，隨後出場受到群眾熱烈的歡呼，而這也是游在此次選戰中首次為他站台。

「新北這場選戰，我們打了17年！」林佳龍指出，新北市上一次政黨輪替發生在2005年，此後國民黨長期執政，一直到8年前，游錫堃以2.4萬票惜拜給當時爭取連任的市長朱立倫，而最大的問題就是投票率比預期中的還要低，因此開完票後有許多選民感到後悔。

林佳龍強調，選舉跟運動比賽一樣，最團結、最盡力的一方，最有機會取得最後的勝利，「還有6天，我們就要一起走到終點，這一次，我們不要後悔，我們號召親友出門投票，一起迎向光榮時刻，堅持到底！」