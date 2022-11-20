中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增16,197例本土新冠肺炎個案及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,197例本土病例，為7,425例男性、8,763例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,624例)，高雄市(2,068例)，臺中市(1,924例)，桃園市(1,649例)，臺南市(1,564例)，臺北市(1,485例)，彰化縣(820例)，屏東縣(556例)，新竹縣(515例)，新竹市(466例)，雲林縣(433例)，苗栗縣(374例)，嘉義縣(292例)，南投縣(280例)，基隆市(243例)，宜蘭縣(231例)，花蓮縣(215例)，嘉義市(213例)，臺東縣(121例)，金門縣(74例)，澎湖縣(47例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為25例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月4日至11月14日，死亡日期介於5月31日至11月17日。

指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(3例)，新加坡(2例)，中國及德國(各1例)，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月20日至11月18日。