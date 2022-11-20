日前香港天王郭富城帶妻小去餐廳吃飯，卻遭網友直擊兩人還起衝突，且該網友還將郭富城暴怒影片PO網，想要公審他，未料，網友反遭打臉；昨郭富城參加TVB《萬千星輝賀台慶》時也回應衝突事件。

郭富城與小他22歲網紅方媛結婚4年，婚後陸續生下2女，婚姻幸福。日前有網友直擊郭富城帶妻女一家四口去餐廳吃飯，同行的還有方媛父母，正準備離開時，該網友突然衝上前拍攝，郭富城為了保護家人便衝到老婆和女兒前面，並用手指指著網友，暗示警告對方不可以越界，接著夫妻兩人一人牽著一個女兒快速離去，大女兒還看了一眼網友，表情相當可愛。

事後，該網友把整段過程放上網路，寫下：「郭富城見到本人好失望，好矮哦，超矮的那種，方媛真的好瘦、好嬌小，咱就是說已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了！」結果PO文一出引來大批網友炮轟。

對此，郭富城於19日現身TVB《萬千星輝賀台慶》表演後，對《香港01》表示：「對方真的很沒有禮貌，全程未經我同意，我有叫他尊重一下自己，不想讓他直接朝著我的兩個小朋友狂拍。」