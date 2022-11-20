民進黨苗栗縣長候選人徐定禎和無黨籍候選人鍾東錦，近日為砂石場爭議發生激烈交鋒。對於徐「開棺驗屍」的說法，鍾陣營開嗆「選舉選到瘋了」，對此，徐今（20）在臉書發文除回擊鍾惡意曲解，也再度宣誓要開挖砂石場找出真相，把苗栗的正義和光榮一起贏回來。

徐定禎痛批，鍾東錦斷章取義、扭曲事實，不但沒有對砂石場問題說清楚、講明白，還煽動支持者、說自己要對他「開棺驗屍」。徐也質疑，鍾惡意曲解實情、不願給民眾一個交代，苗栗的未來怎麼能夠放心交到他手裡？

徐定禎說明，自己確實有為每個想要苗栗改變的鄉親們，公開大聲喊出「開棺驗屍」、「挖掘真相」，因為這段時間以來，自己實在聽太多各種對砂石場指證歷歷的控訴，他也深信，苗栗鄉親值得一個真相。

徐定禎指控，鍾東錦囤積在農地上的砂石山有5層樓高，苗栗縣府更帶頭包庇違法事件，而無助的苗栗人則投訴無門。由於不忍心看著家園被侵蝕破壞，徐定禎呼籲大家要站出來，還苗栗一個公道；徐也直言，只有自己當選才有可能找到真相，若鍾選上，真相就更永無天日，因此這是一個大是大非的問題，也是捍衛苗栗土地的終極保衛戰。