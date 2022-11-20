遊行突發驚悚畫面曝！男子持刀衝上陳時中宣傳車 要脅「交出麥克風」遭警噴灑辣椒水壓制 @中時新聞網 ​

民進黨台北市長候選人陳時中今（20）日下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊走，但活動尚未開始，突然就有一名男子持利刃衝上宣傳車，事後遭警方控制、架離現場。陳時中競選總部呼籲，民眾應理性表達訴求，期盼選舉氛圍正向。

「疼惜台北，為愛而走」大遊行今日下午2時於民進黨中央黨部前集合，一路步行往台北市政府前進，但下午1時許，一名男子持利刃衝上宣傳車，要求工作人員交出麥克風，造成現場混亂，警方趁機噴灑辣椒水後成功將該名男子控制住，並架離現場。

據了解，該名男子姓劉39歲，戶籍在桃園縣觀音鄉，試圖表達政治訴求，拉扯過程中，其手臂遭自己攜帶的利刃割傷，出現3公分傷口，並未波及他人，經救護人員包紮並無大礙，現已被帶回派出所了解動機。警方後續將依違反社會秩序維護法第63條無故攜帶刀械罪偵辦，並管束至活動結束才會讓他離開。

對於突然其來的意外，陳時中競選團隊呼籲民眾以理性的方式表達訴求，切勿使用傷害自己或他人的方式，期盼選舉氛圍可以更正面、正向。