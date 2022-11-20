2022年世界盃足球賽開幕在即，本屆雖然在卡達舉辦引起不小爭議，門票還是史上最貴，保守律法遭到LGBTQ+團體抵制，但各國狂熱球迷還是乖乖掏錢去參加這場盛會，買下超過300萬張門票。國際足總FIFA營運長柯林史密斯（Shaheen）指出，這次購入最多門票的球迷，除了地主國卡達就是美國了。

這次球迷最多的前10名國家：1)卡達、2)美國、3)沙烏地阿拉伯、4)英格蘭、5)墨西哥、6)阿拉伯聯合大公國、7)阿根廷、8)法國、9)巴西、10)德國。

這是世足賽首度於中東國家舉辦，鄰近的沙烏地阿拉伯、阿聯球迷都來共襄盛舉。近年中卡兩國關係好轉，中國大陸球迷這次買下7000張門票，相比上屆世足的37000張縮水不少，俄羅斯世足賽曾被揶揄「中國每個人都去參加世足了，只有足球隊沒去。」

上屆的俄羅斯世界盃，出動最多球迷的國家（地主俄羅斯之外）依然是美國。平日裡足球還排不進美國4大職業聯盟（美式足球、棒球、籃球、冰球），不過美國近年發展職業足球大聯盟頗有成效，加上人口多又比較有錢，穩居世足票房第一大戶。至於要比整體國民的狂熱程度，南美的阿根廷、巴西仍是最癡迷的，中國大陸則是在轉播收視方面貢獻良多。