西班牙何塞．伊圖爾比國際音樂大賽首獎得主、以色列籍鋼琴家扎斯拉夫斯基（Roman Zaslavsky）再次來台，這次他在登機前兩天選擇更改曲目，將帶有蘇聯戰勝涵義的普羅高菲夫《戰爭奏鳴曲》，更改為李斯特的《但丁讀後感－似奏鳴曲的幻想曲》，期盼世界和平的他表示，這是一個艱難卻必須做的決定。

羅曼表示，他是猶太人，現為以色列籍，自小在俄國出生、成長，他的背景，讓他自發地想表達立場，「現在烏俄戰爭仍持續，我也有親戚住在烏克蘭基輔，我必須要做出決定，捨棄帶有象徵蘇聯勝利涵義的曲目。」

羅曼出生於1970年，現在是維也納音樂與表演藝術大學教授，自2015年首次來台後，細膩且精湛的演奏技巧，深獲聽眾喜愛。

這次是羅曼第四次來台，對台灣熟悉十分熟悉的他，已可以自行搭乘捷運。除了李斯特的《但丁讀後感－似奏鳴曲的幻想曲》，他也為台灣觀眾安排貝多芬的奏鳴曲、布拉姆斯的間奏曲等，同時還有德布西的《版畫》。演出將於今（20日）晚在台北國家演奏廳登場。